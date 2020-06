[Formazione] Napoli – Meret, Mario Rui e Fabian, le novità della finale

Domani sera il Napoli cercherà di vincere la terza Coppa Italia dell’era De Laurentiis, di fronte la Juventus per la sfida dell’Olimpico. Rispetto al match contro l’Inter tre le novità di formazione. Meret al posto dello squalificato Ospina, Mario Rui in vantaggio su Hysaj per la fascia sinistra e Fabian Ruiz per Elmas. In attacco Politano ancora in vantaggio su Callejon per il tridente offensivo.

A disposizione: 27 Karnezis, 16 Idasiak, 2 Malcuit, 13 Luperto, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 5 Allan, 12 Elmas, 7 Callejon, 11 Lozano, 9 Llorente, 99 Milik.

Indisponibili: Lobotka.

Squalificati: Ospina.

Diffidati: Fabian, Manolas, Mario Rui.

Fonte: Fabio Mandarini CdS