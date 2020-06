L’Europeo sarà itinerante: Domani verranno ufficializzate le 12 città

EUROPEI

Domani la Uefa ufficializzerà che le 12 città scelte come sedi per l’Europeo itinerante quest’anno sono state confermate anche nel 2021. E sarà comunicato il nuovo calendario. Saranno riprogrammati a ottobre e novembre gli spareggi per individuare le ultime 4 nazionali che andranno a Euro 2020. Ma sarà “risistemato” anche il calendario della Nations League. Capitolo Europeo Under 21: a marzo ci sarà la prima “scrematura” nella quale verranno definite le 8 squadre che andranno a disputare la Final Eight, in programma in Slovenia e Ungheria a inizio giugno. Prima dell’inizio dell’Europeo dei grandi che come noto avrà l’incontro d’apertura a Roma l’11 giugno 2021. Fonte: CdS