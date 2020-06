ESCLUSIVA – M. De Giovanni: “Mertens è ormai napoletano a tutti gli effetti. Sarri? Nessun malamente ma un avversario da battere”

Il Napoli, dopo aver eliminato in semifinale l’Inter, si concentra sulla sfida di mercoledì sera contro la Juventus. Provare a vincere la Coppa Italia, sarebbe davvero anche un bello sgambetto agli ex Sarri e Higuain. Di questo, ma anche di come vivrà il match e su Dries Mertens, ilnapolionline.com ha intervistato Maurizio De Giovanni.

Se dovessi scegliere un personaggio dei tuoi romanzi a Dries Mertens, quale per te sarebbe ideale per il belga? “La storia di Mertens è davvero molto bella, quasi una favola, perché dopo sette anni di Napoli, deciderà di rinnovare ancora con la maglia azzurra. Sono davvero felice per lui, perché il belga è ormai entrato in simbiosi con la città partenopea, da napoletano adottato, perciò è una storia a lieto fine. Quale personaggio? Certamente non noir, ma di un ragazzo allegro, simpatico, potrebbe rappresentare un romanzo di Raffaele La Capria”.

Invece mister Gennaro Gattuso è il classico burbero ma buono. “Il mister sta facendo davvero un ottimo lavoro, bada al sodo, viene dalla gavetta ed ha ridato alla squadra il carattere che mancava. Nulla da rimproverare ad Ancelotti, sicuramente un ottimo allenatore, ma forse non era adatto al modo di giocare della squadra. Gattuso, dopo un inizio non semplice, ha davvero preso il comando del Napoli e i risultati cominciano a vedersi”.

E’ una battuta ovviamente, c’è iss ess e o’ malamente. Ovvero Mertens, Gattuso e l’ultimo sarebbe Sarri (ride n.d.r.)? “Sarri non è altro che l’allenatore della Juventus, un rivale sul campo e che il Napoli vorrà battere. Per mercoledì noi tifosi azzurri dobbiamo pensare a vincere la partita, al di là di chi siede sulla panchina della Juventus, per dare un piccolo dispiacere e festeggiare così un trofeo da mettere in bacheca”.

Della sfida di sabato cosa ti è piaciuto del Napoli e cosa non vorresti vedere per la gara contro la Juventus? “Partiamo dal presupposto che la prestazione del Napoli non è stata delle migliori. Probabilmente il gol a freddo e giocare senza pubblico ha inciso in parte sulla prova della squadra. Detto questo due sono gli aspetti che mi sono piaciuti, il sacrificio dei giocatori per portare a casa l’obiettivo e la difesa con Koulibaly e Maksimovic in grande spolvero. Mercoledì sera non sarà certamente una partita facile, bisognerà avere un approccio diverso per evitare il pressing dei bianconeri e sfruttare al meglio le occasioni. Mi auguro che recuperi Fabian Ruiz, lo spagnolo è imprescindibile nel centrocampo del Napoli di Gattuso”.

Domanda scontata, ma va fatta, come vivrai a livello emotivo la sfida di mercoledì sera? “Quando affronti la Juventus, al di là della competizione, c’è sempre quella voglia di dare il massimo e di provare a batterla. E’ chiaro che si vivrà la partita con la giusta tensione, l’auspicio è di dare un dispiacere agli storici rivali e batterli sul campo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA