Dopo la Coppa Italia nuova bozza di contratto per Callejon

Nell’intervista di ieri il presidente De Laurentiis, tra i vari argomenti, ha toccato anche il discorso di Callejon e il suo futuro. Ad oggi il buon Calletti non ha ancora rinnovato con il Napoli, ma al tempo stesso non sono arrivate dalla Spagna offerte che stuzzicano l’iberico. Dopo la finale di Coppa Italia, gli verrà proposta una nuova bozza di rinnovo, senza dimenticare che dovrebbe anche accettare di rinnovare per due mesi, come scritto dall’Uefa nei giorni scorsi. Callejon non ha ancora dato la risposta, attende l’eventuale rilancio dalla Spagna, in caso contrario, potrebbe anche restare.

Fonte: Il Mattino