Ciro Venerato: “Lo scambio Milik-Bernardeschi, ma alle condizioni del Napoli”

Nel corso del programma di Tv Luna “Gol show” condotto da Gino Rivieccio, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato della Rai parla delle strategie del club azzurro. “Il passaggio di Milik alla Juventus senza scambi? Solo i fessi non cambiano idea, nel senso che il Napoli ci sta pensando, visto che Gattuso e il d.s. Guntoli vorrebbero per il dopo Callejon Bernardeschi dal club bianconero. Il tutto alle condizioni del club azzurro, ma gli ostacoli non mancano. Dal costo del cartellino dell’ex viola, dove i partenopei vorrebbero spendere 20 milioni invece dei 30 del club di Agnelli, ma anche l’ingaggio non è di facile soluzioni. Due le opzioni: o la libera uscita dalla Juventus del giocatore, o la spalmatura dell’ingaggio per due o tre anni. Un giocatore che sicuramente non farebbe parte delle idee del Napoli per una serie di motivi è Cuadrado, anche per questioni di etica sportiva. Su Milik c’è un episodio per il quale De Laurentiis non ha affatto gradito. Quando il polacco si infortunò per la seconda volta, il presidente gli fece una proposta di rinnovo e lui rifiutò. Questo lo fece andare su tutte le furie, perchè non va bene la poca riconoscenza o tirarlo per la giacca .

La Redazione