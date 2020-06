Ciro Venerato: “Aggiornamenti sul futuro di Allan e Callejon. Vorrei fare una precisazione su Aguero”

Nel corso del programma di ieri sera a Tv Luna “Gol Show”, condotto da Gino Rivieccio, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato. “Allan? Molto probabilmente andrà via dal Napoli, proseguono i contatti con Ancelotti, allenatore dell’Everton, c’è anche l’Atletico Madrid, ma la sua valutazione è sui 50 milioni. Lo scorso anno fu il club azzurro, su espressa richiesta del tecnico di Reggiolo, di non cedere il mediano brasiliano, adesso molte cose sono cambiate. Su Callejon, non c’è ottimismo sul rinnovo, ma anche il prolungamento di due mesi. Lo spagnolo attende offerte da Valencia e Siviglia, però al momento non ha deciso. Nel mercato tutto può accadere, però non è semplice spuntarla sul rinnovo. Infine una precisazione su Aguero, non ho mai detto che il Napoli ha parlato con il suo agente, ma con il calciatore e il fratello, senza dimenticare che al momento è una suggestione di mercato”.

