Chiariello: “Commissariamento? Significherebbe imbavagliare i presidenti”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Gravina ha mandato un chiaro messaggio alla Lega. “Volete cambiare sistema, una diversa governance? Ne sono felice, è un modo per commissionarvi subito”. Significherebbe imbavagliare questi signori che dovrebbero avere senso del sistema e poi parlare di liberarsi dal sistema. De Laurentiis ha dato linee guida che la Lega dovrebbe prendere come oro colato. Lui e Lotito sono quelli veramente avanti“.