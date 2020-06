“Certi errori con la Juventus non si fanno”. A Castel Volturno sono tornati gli occhi della tigre

Rino ieri ha parlato alla squadra. Per la prima volta dopo il match con l’Inter. Alcune cose non gli sono piaciute e ha avvertito i suoi che questi errori, con la Juventus, non verranno perdonati. Vuole la Coppa Italia, il suo primo trofeo da allenatore. Sarebbe il giusto premio per il lavoro fatto in questi mesi al Napoli. Sono pochi gli azzurri che c’erano a Doha, il giorno dell’ultima coppa vinta dal Napoli. Dicembre 2014. In campo Koulibaly e Ghoulam. In panchina Luperto, Mertens e Callejon. A Castel Volturno sono tornati gli occhi della tigre. Non ha bisogno, Gattuso, di sottolineare che nulla è compiuto. «Lo vedo che siete carichi, dobbiamo vincere questa Coppa Italia», ripete tra le poche avvertenze di natura tecnica e tattica. In certi momenti è stata come una traversata nel deserto: con la Coppa Italia che ha scandito i momenti più importanti. La vittoria con la Lazio è stato il riscatto, il segnale della forza degli azzurri. Poi il successo in casa dell’Inter. Altro passaggio determinante. Fonte: Il Mattino