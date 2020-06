CALCIO FEMMINILE – Mia Bellucci piace a Florentia e San Marino Accademy

La centrocampista classe ’97 Mia Bellucci molto probabilmente andrà via dall’A.c. Milan e non mancano le squadre in vista della prossima stagione. La calciatrice rossonera, dopo una stagione sfortunata a causa degli infortuni, cerca una squadra per rilanciarsi. Sulle sue tracce in maniera particolare la Florentia e la San Marino Accademy.

Fonte: Tuttomercatoweb.com