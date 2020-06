CALCIO FEMMINILE – Ilaria Mauro piace all’Inter e alla Juventus

Il mercato femminile si condisce di un nuovo nome per la prossima stagione, in modo particolare per le prime della classe. L’attaccante della Fiorentina Women’s Ilaria Mauro potrebbe andare via e tra le possibili destinazioni ci sono in modo particolare: Inter e la Juventus Women’s. L’attaccante dell’Italia di Bertolini potrebbe già lasciare il viola per una meta interessante.

Fonte: donnenelpallone.com