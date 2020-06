Bundesliga – Bayern vittoria da titolo! Bene Friburgo e Union

Ormai ci siamo: il Bayern Monaco è campione di Bundesliga per l’ottavo anno di fila! Con una rete del solito Lewandowski i bavaresi vincono 1-0 a Brema contro il Werder nella 32a giornata e allungano a +10 punti sul Borussia a due giornate dal termine. Arriva il titolo al Bayern e arriva anche il primo verdetto in zona retrocessione. Il Paderborn perde 1-0 in casa dell’Union Berlino e retrocede aritmeticamente in Zweite Liga con due turni di anticipo. Vittoria infine del Friburgo che batte 2-1 l’Hertha Berlino e va a -1 punto dal Wolfsburg, in piena zona Europa League