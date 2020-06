AdL sarà in ritiro con la squadra. Il programma del Napoli in vista della finale

Come con l‘Inter il Napoli preparerà un programma minuzioso per arrivare al meglio alla finale contro la Juventus di domani sera. Questo pomeriggio la squadra svolgerà la rifinitura allo stadio San Paolo, con partitella nel finale. La squadra, come con i nerazzurri, alloggerà all’Hotel Britannique, dove il presidente De Laurentiis sarà con la squadra. La partenza per la capitale sarà domani mattina con il Freccia Rossa, sanificato in tempo di Covid-19. L’unica assenza sarà Lobotka, mentre potrebbe essere convocato il difensore Manolas.

Fonte: Il Mattino