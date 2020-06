Ultime Vinovo – In forte dubbio Higuain e Chiellini, in gruppo Ramsey

La Juventus continua la preparazione a Vinovo in vista della finale di mercoledì alle ore 21,00 contro il Napoli. Ramsey torna ad allenarsi in gruppo, mentre ancora differenziato Higuain e Chiellini, quindi in dubbio per il match contro gli azzurri. Per il resto ancora due ballottaggi: sulla fascia tra Danilo e Cuadrado e a centrocampo Pjanic o Khedira. L’attacco invece è composto dal tridente: Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Fonte: tuttojuve.com