Serie B: Il bilancio storico alla 29^ giornata secondo FootStats

CHI NON HA MAI VINTO E CHI NON HA MAI PERSO

Il Benevento primo in classifica, il ChievoVerona che rincorre i play-off, la matricola Juve Stabia, mai hanno accolto i tre punti in occasione di un match disputato alla 29esima giornata di Serie B. Ovviamente gli impegni affrontati differiscono per quantità. I sanniti contano 2 gare e un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta. I clivensi, con 8 match, hanno un rendiconto di 7 segni X e 1 KO. Gli stabiesi in 3 partite hanno totalizzato 2 pari e 1 battuta d’arresto. Curiosamente per entrambi i club campani la ripartenza del torneo 2019/2020 rappresenterà anche la prima volta di una 29esima giornata giocata in trasferta. Tutti gli impegni fino a oggi sostenuti avevano avuto come scenografia l’impianto di casa.

E dall’altra parte della graduatoria?

Stesso identico ruolino di marcia per i siciliani del Trapani e i liguri della Virtus Entella: 2 vittorie, 2 pareggi, zero passi falsi. Le uniche differenze le rintracciamo osservando le performance casa/fuori di ciascun club. Per i granata al Provinciale di Erice 2 segni X, mentre in trasferta ecco 2 successi. Per i biancocelesti al Comunale di Chiavari 1 affermazione, mentre in esterna 1 vittoria e 2 impegni chiusi in parità.

QUANTO PESANO I RISULTATI POSITIVI?

Com’è facilmente intuibile non tutte e venti le società vantano lo stesso numero di match disputati alla 29esima giornata. Andiamo dai 35 del Pescara agli zero del Pordenone. Per confrontare fra loro i vari club, pertanto, abbiamo rapportato i risultati positivi (vittorie più pareggi) al totale degli incontri disputati. Al vertice della nostra classifica, naturalmente, ci sono il Trapani e la Virtus Entella col 100% di risultati utili. Stranamente sul gradino più basso del podio rintracciamo il ChievoVerona. I gialloblù, infatti, non hanno mai vinto ma, al tempo stesso, hanno subito 1 solo KO, acciuffando punti nell’87,5% dei casi. Delle venti squadre in corsa la quasi totalità, 18, presentano un valore di match a punti sopra o pari al 50%. Unico club al di sotto di questa soglia è il Cosenza che con 6 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte in 18 impegni ha smosso la classifica solo nel 44,4% degli impegni sostenuti.

Trapani e Virtus Entella 100% gare a punti

ChievoVerona 87,5%

Crotone 84,6%

Empoli 83,3%

Perugia 77,3%

Venezia e Cittadella 75%

Livorno 69,2%

Pisa 69%

Salernitana e Juve Stabia 66,7%

Ascoli 63,6%

Pescara 62,9%

Cremonese e Frosinone 62,5%

Spezia 54,5%

Benevento 50%

Cosenza 44,4%

ZERO KO IN CASA O TRASFERTA

Le imbattute fra le mura amiche rispondono ai nomi di: ChievoVerona, Crotone (che ospiterà proprio i veronesi), Empoli, Trapani (riceverà il Frosinone), Virtus Entella. Le ultime due società citate sono inoltre le uniche nel roster della Serie B a non aver patito battute d’arresto lontano da casa (e i liguri ripartiranno da Cosenza). Fonte: FootStats.it