Rai: Napoli-Inter batte Napoli-Barcellona

La voglia matta di calcio trova la sua risposta nei dati di ascolto della partita trasmessa sulla Rai sabato sera (Napoli-Inter ndr). Con 7 milioni e 119 mila telespettatori e uno share del 32.34%. L’andata degli ottavi di Champions contro Messi e company, trasmessa in chiaro da Mediaset, aveva fatto registrare 6,4 milioni con uno share del 23,5 per cento. In ogni caso, i migliori dati stagionali della Champions in Italia in questa stagione, mentre erano stati 5,8 milioni per Inter-Barcellona (22,7%) e 5,3 milioni di Juventus-AtleticoMadrid (20,5%). La prova di quanto il calcio sia sempre lo sport più amato di tutti.

I numeri delle dirette Rai sono davvero straordinari: in media, le sfide di Coppa Italia – trasmesse in chiaro sulle reti Rai durante questa stagione – hanno fatto registrare una media di 3.374.579 telespettatori. Con uno share pari al 13,9% con il boom di ascolto proprio per Juventus-Milan di venerdì sera con quasi 8,2 milioni di spettatori a vedere il match alla tv.

Il top dei top, secondo la fonte Auditel. In Coppa Italia è una sfida Inter-Roma del 5 ottobre del 2010 che arrivò quasi al 40% di share (39,90%) con 11.694.000 spettatori. Segue la finale del 2012 tra Juve-Napoli con 11 milioni e share superiore: 42,45%. Ricominciare con il calcio in chiaro è stata scelta assai azzeccata da parte della Lega Serie A e del ministro Spadafora. Fonte: Il Mattino