Protesta social dei tifosi azzurri contro l’arbitro Doveri

Sui social scatta la protesta dei tifosi del Napoli

All’apprendere che sarà Doveri ad arbitrare Napoli-Juventus mercoledì è scattata sui social la protesta dei tifosi del Napoli, che vedono di cattivo occhio anche Irrati al Var. C’è chi sembra rassegnato: “Preparate già la coppa e datela ai ladrones” e chi si fascia la testa: “Il plotone di esecuzione”.

C’è chi scrive: “Doveri, Calvarese e Irrati: penso non esista niente di piu gobbo” e chi non tifa per nessuna delle due ma osserva: “Doveri per Napoli-Juve….cari napoletani non vi invidio….”.

Infine la chiosa: “Speranza vana che siano obiettivi ,ma noi dobbiamo vincere anche se dovessimo morire in campo perché ci hanno rubato un titolo che sul campo ci siamo guadagnati,e ora come risarcimento dovremmo prenderci tutte e due le cose: coppa Italia e supercoppa“.Fonte: sportal.it