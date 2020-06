La situazione dei prolungamenti: Petagna, Nainggolan e Kulusevski

PROLUNGAMENTI

Il caso più semplice riguarda i calciatori vincolati con un contratto pluriennale alla squadra in cui hanno iniziato la stagione. Per loro anche dal punto di vista economico tutto filerà liscio e non serviranno moduli particolari. Il prolungamento fino al 31 agosto sarà automatico. Discorso simile per i giocatori in prestito, ma con diritto/obbligo di riscatto: hanno già un accordo per il 2020-21 con entrambe le squadre e dovrà solo essere rimodulato quello con la “cedente”.

Un esempio è Sensi (che l’Inter peraltro riscatterà), ma sono tanti gli elementi in una di queste due condizioni (obbligo o diritto di riscatto) in particolare nel Lecce, nel Parma e nella Spal. E poi ci sono i prestiti “secchi” fino al 30 giugno, per esempio Petagna, Kulusevski e Nainggolan. Per sistemare la loro situazione serviranno appositi moduli per allungare l’intesa sia tra i club sia tra la società in cui hanno iniziato l’annata e il tesserato in questione. Fonte: CdS