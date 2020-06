[Probabile formazione] Napoli – Meret, Mario Rui e Fabian contro i bianconeri

Il Napoli da ieri ha ripreso gli allenamenti, in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus, fischio d’inizio alle ore 21,00. Rispetto alla sfida contro i nerazzurri possibili tre cambi di formazione. Una obbligata, Meret per lo squalificato Ospina, Mario Rui per Hysaj a sinistra e infine Fabian Ruiz per Demme. Ballottaggio in avanti Politano per Callejon, con l’ex Inter e Sassuolo avanti sullo spagnolo.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport