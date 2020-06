[Probabile formazione] Juventus – Cuadrado nel tridente, in forte dubbio l’ex Higuain

La Juventus ha ripreso ieri mattina gli allenamenti a Vinovo, in vista della finale di mercoledì contro il Napoli, valevole per la Coppa Italia. Il tecnico dei bianconeri Sarri, rischia di non poter contare su Chiellini, Ramsey e soprattutto l’altro grande ex della sfida Higuain. Per il resto alcuni cambi rispetto al Milan, Cuadrado al posto Douglas Costa e Khedira per Pjanic, il bosniaco apparso deconcentrato contro i rossoneri. Per il resto Alex Sandro e Danilo come terzini.

Fonte: Filippo Bonsignore CdS