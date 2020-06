Per la cessione di Milik, ADL detta le sue condizioni

Nessuno trattiene nessuno, ovvio. Ma di solito quando il presidente De Laurentiis pone determinate condizioni, si aspetta che vengano soddisfatte. Lui sa benissimo che Milik è ormai distante da Napoli e abbia, in realtà, scelto di andare verso quella Juve che il Napoli incontrerà mercoledì sera. La cessione sembra certa, il rinnovo impossibile stando alle richieste dell’ attaccante polacco, ma i due club dovrebbero trovare l’accordo. Il quotidiano Tuttosport scrive: “L’attaccante continua a non voler rinnovare il contratto e per il suo futuro ha in testa una destinazione prioritaria: la Juventus di Sarri, Informalmente il Napoli ha fatto capire di essere anche disponibile a cedere il giocatore ai rivali, De Laurentiis per il momento sta ponendo un’unica condizione: cessione soltanto in contanti e per non meno di 40-50 milioni. A quelle cifre la Juventus non può arrivare, conta di poter scambiare Milik con uno/due giocatori: da Rugani a Romero, da Perin a Luca Pellegrini”.