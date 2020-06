Per KK l’età incalza, l’entourage forzerà la mano a De Laurentiis

C’è una consapevolezza nell‘entourage di Koulibaly: una cessione top si può concretizzare solo nella finestra che sta per aprirsi, perché il centrale è del 91 e la prossima stagione compirà 31 anni, perché senza la vetrina della Champions per il Napoli diventa difficile tenere inalterato l’alto valore di alcuni dei suoi calciatori. Si spingerà per la cessione, chiedendo anche di abbassare la soglia dei 90 milioni che De Laurentiis continua a chiedere per la cessione, ma senza arrivare al muro contro muro: perché Koulibaly ha uno stipendio da 6 milioni che dimostra tutta la volontà del Napoli di tenerlo, perché il centrale sta benissimo in città, così come la famiglia non ha mai spinto per andar via. Fonte: Il Mattino