Sarri contro il suo passato proverà a scacciare il “Fantasma” di Allegri

Non cerca sfide, né duelli, né rivincite. Lui, Maurizio Sarri, vuole solo conquistare la Coppa Italia. Peccato che ci sia il Napoli, il suo Napoli, dall’altra parte. Ha un obiettivo: vincere il primo trofeo in Italia, dopo il trionfo in Europa League con il Chelsea. Per lui la sfida con gli azzurri è solo la seconda occasione per vincere qualcosa con la Juventus. Dopo il naufragio, doloroso, in Supercopppa con la Lazio. Sarri sa di non aver vie di fuga davanti a sé: la Juve deve dunque cominciare a fare sul serio, perché non basta il primo posto per rendere questa stagione positiva. Ha imparato, in questi mesi, che alla Juventus c’è una magnifica condanna: se perdi le finali, rischi di essere messo in discussione. Ed è per questo che Sarri non è tranquillo, sa di possedere una memorabile macchina con un solo, possibile limite: i cali di tensione alla centralina elettrica.

L’ATTESA

Quella di mercoledì è la prima occasione per cacciare via il fantasma di Allegri, che è sempre lì che si aggira per la Continassa. Lui, Sarri, continua a ripetere che per prima cosa bisogna giocar bene, rivendica il primato della tecnica e del possesso del pallone. Ma sa che mercoledì deve alzare al cielo di Roma quel trofeo, sennò attorno a lui torneranno ad aggirarsi i corvi che continuano a darlo al capolinea in mancanza di un successo. È importante per Sarri la finale con il Napoli: perché deve dimostrare anche in Italia di essere un vincente. A Londra di finali ne ha perse due: quella di Community Shield e la Coppa di Lega. Sarri sa bene di non aver ancora plasmato una Juventus imbattibile, e sa che con il Napoli rischia grosso. Di sicuro non riuscirà a recuperare Gonzalo Higuain, l’altro grande ex. Né ce la farà Ramsey, che pure ieri si è allenato per proprio conto. Insomma: chiunque andrà in campo dovrà farlo per vincere la Coppa. E per Sarri c’è l’amarezza di dover affrontare la squadra del suo cuore. Ma si sa: nel calcio, queste sensazioni non hanno un grande peso. Fonte: Il Mattino