Che ascolti! Napoli-Inter per 7,2 milioni di spettatori (32,3% di share)

– Dopo l’exploit televisivo della prima semifinale tra Juventus e Milan, giocata venerdì, anche Napoli-Inter sul piano degli ascolti ha fatto registrare numeri da primato: oltre 7 milioni (per la precisione 7milioni e 119mila) di tifosi sabato sera su Raiuno, con il 32,35 per cento di share in prime time, partita risultata il programma tv più visto del weekend. Come si ricorderà la sfida tra bianconeri e rossoneri aveva toccato quota 34 per cento di share, con 8 milioni e 277mila spettatori.

Al di là della piccola forbice tra i due eventi anche in questo caso sono stati cancellati i dubbi degli scettici: si può tornare ad amare lo sport, a tifare per la propria squadra, anche in un clima come quello creato dalla pandemia. A questo punto è facile prevedere che anche la finale di coppa Italia di mercoledì tra Juventus e Napoli (ore 21, Stadio Olimpico) si attesterà ben sopra la soglia del 30% di share. Vedremo se il match sarà capace di attrarre più telespettatori di un’altra finale di coppa Italia tra Juve e Napoli, quella del 20 maggio 2012, seguita da 11 milioni e 586mila spettatori pari al 42,44 per cento di share (record).

Un anno fa invece Atalanta-Lazio (15 maggio), che assegnava il trofeo fu seguita da 7 milioni e 297 mila spettatori pari a uno share del 28,7 per cento.