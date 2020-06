Liga: Sfida al cardiopalma nei minuti finali tra Betis e Granada

Ore 19:30

Levante-Siviglia 1-1 De Jong (S) 46′, Carlos (L) aut. 88′

Ore 22:00

Betis-Granada 2-2 Fernandez (G) 29′, Canales (B) rig. 86′, Tello (B) 88′, Soldado (G) 91′

Levante-Siviglia. Il primo brivido arriva al 15′ col missile su punizione di Munir El Haddadi che si schianta contro la traversa, al 30′ Banega cerca la soluzione a giro ma l’ex Inter manca lo specchio non di molto. Nel finale di tempo ancora Banega pericoloso con l’assist a Kounde che dall’interno dell’area piccola si divora il goal chiudendo i primi 45 minuti senza reti. Nella seconda frazione arriva il vantaggio siviglista con la precisa rasoiata di Luuk De Jong che sfrutta l’assist di Munir, i padroni di casa cercano il raddoppio con Escudero che dal limite chiama alla super parata in tuffo Abarisketa. Nel finale di gara in mischia Diego Carlos beffa il proprio portiere per l’1-1 che chiude la contesa.

Betis-Granada. Il primo pericolo arriva al 10′ col tiro angolatissimo di Puertas sul quale Robles si dimostra provvidenziale. Al 29′ si sblocca il match con la rete di Fernandez che sfrutta l’assist di Puertas per siglare l’1-0. Nel finale di tempo non arriva la reazione biancoverde così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio ospite. Nella ripresa Joaquin carica il destro e calcia a giro ma il fantasista di casa manca il bersaglio di un nulla. Il pareggio del Betis arriva all’86’ col penalty trasformato dallo specialista Canales con una conclusione dalla precisione chirurgica. Passano appena 2 minuti e Cristian Tello completa la rimonta biancoverde con un preciso tiro dal limite che si insacca nell’angolino. Le emozioni non sono finite e nel recupero Soldado riporta il punteggio in parità con un tiro di potenza sugli sviluppi di un corner per il definitivo 2-2.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 61-Real Madrid 59-Siviglia 51-Real Sociedad 47-Getafe 46-Atletico Madrid 46-Valencia 43-Granada 42-Villarreal 41-Athletic Bilbao 38-Osasuna 35-Betis 34–Levante 35-Valladolid 32-Alavés 32-Eibar 27-Celta Vigo 26-Mallorca 25-Espanyol 23- Leganés 23

