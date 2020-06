La firma di Gattuso è legata al progetto: al Milan lasciò perdendo 11 milioni

Ha deciso di allentare un po’ la presa, vista l’atmosfera pesante degli ultimi giorni. E solo oggi parlerà ai suoi ragazzi, mister Gattuso. Probabilmente dirà loro che le finali si vincono non si giocano. Il Napoli non viveva una finale così da almeno da due anni e mezzo, quando preparò la trasferta allo Juventus Stadium. Una finale per il Napoli, una finale per Gattuso. Il destino di Ringhio è in ogni caso qui, perché i segnali per lui sono tutti positivi, nel senso che De Laurentiis è propenso a concedere al tecnico un prolungamento del contratto (scade nel 2021) e dunque a confermarlo. Ma la scelta di firmare dipende anche da Gattuso: troppe penali, clausole rescissorie e opzioni unilaterali sono ipotizzate dal Napoli. E così a Rino non piace il contratto. Bisogna parlare anche di progetti perché, giusto ricordarlo, Ringhio ha lasciato il Milan (e 11 milioni di euro di contratto) proprio perché non condivideva i piani della società rossonera.

Fonte: Il Mattino