I dubbi di Gattuso verso la finale: In due contro l’Inter lo hanno deluso

DILEMMI

Della Juventus sa già tutto e certo non può aggrapparsi al ricordo soave della vittoria in campionato contro Sarri. La partita con l’Inter ha fatto vedere i tentativi degli azzurri di fare qualcosa di diverso dal solito, come la pressione in avanti. Certo, non tutto è andato come si sperava, ma Gattuso se lo aspettava, anche perché qualche segnale lo aveva già avuto. Ma è sereno, in vista di mercoledì: sa che il Napoli è una squadra, con tutti i crismi e tutti i sentimenti del caso, persino con le insicurezze legate al momento straordinario da cui si arriva e occhio, sa che è una formazione che ha anche la calma dei forti. La calma di quelli come Gattuso.

Ovvio, forse qualcuno lo ha deluso: Elmas, per esempio. Ma anche Politano. Ed è certo che qualcosa cambierà tra due giorni al cospetto del centrocampo juventino. Dunque, se Fabian starà bene, ma i segnali sono positivi, toccherà a lui la maglia da titolare. Ma una chance ce l’ha anche Allan, il cui ingresso in campo è apparso di grande impatto. Difficile il recupero di Lobotka mentre Mertens ha dosato le forze ma scenderà in campo all’Olimpico regolarmente. Da oggi, dopo il break soprattutto mentale di ieri, Rino inizierà a parlare ai suoi della Juventus, di come affrontare Ronaldo e tutti gli altri. Il modello di riferimento sarà la gara del San Paolo. Fonte: Il Mattino