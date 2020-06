De Laurentiis pronto a fare un regalo a Mertens prima della Juventus

I contratti del Napoli sono sempre pieni di clausole e scritto nelle varie lingue, per questo che per gli annunci si deve attendere davvero tanto. Anche per Dries Mertens non si sono fatte eccezioni, una storia quella del rinnovo che è durata per molti mesi, dove l’Inter si è più volte intromessa per strapparlo dal club azzurro. Alla fine ha prevalso il cuore del belga di restare, amato dai tifosi. Il possibile annuncio del rinnovo potrebbe arrivare prima della finale contro la Juventus, visto che pare che sia tutto fatto anche per i contratti letta dai suoi legali. L’obiettivo nei prossimi due anni è di arrivare a quota 150 gol con il Napoli, sarebbe inattaccabile per chiunque, dove il solo Insigne lo insidia. Ieri Mertens ha fatto festa con alcuni amici a Neramo, a dimostrazione che è un napoletano a tutti gli effetti.

Fonte: Il Mattino