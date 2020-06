Ecco le date per le final eight di Champions ed Europa League!

Sono state diramate le date di Champions League ed Europa League. Per la Champions, i quarti di finale si disputeranno tra il 12 e il 15, le semifinali il 18-19 e quindi la finale il 23 agosto 2020. Invece l’Europa League si disputeranno le Final Eight che si svolgeranno dal 10 al 21 agosto tutto in Germania, in quattro citta: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia.