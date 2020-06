UFFICIALE – Giulia Bursi rinnova per due anni con la Florentia

La Florentia San Gimignano è lieta di comunicare che Giulia Bursi, difensore, classe ’96, ha firmato un rinnovo che la legherà alla città delle torri ancora per due anno.

In questa stagione, quando ancora mancavano 6 partite al termine di Campionato, più la Coppa Italia, Giulia è stata tra le più presenti scendendo in campo 14 volte sempre da titolare.

Queste le parole del difensore del club toscano: “La realtà Florentia San Gimignano mi è rimasta a cuore, per questo non ho esitato a dire di sì. Sono davvero contenta di continuare il mio percorso di crescita in questa società, spero di ripagare la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di tornare a lottare in campo con questa squadra e a scrivere la nostra storia. Forza Sangi!”.

Fonte: florentiasangimignano.it