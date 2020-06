Il Napoli, dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia, mercoledì alle ore 21,00, giocherà in “casa” contro la Juventus allo stadio Olimpico, è tornata ad allenarsi. Il twitter del club azzurro aggiorna di un recupero importante in vista dei prossimi impegni. “Kostas Manolas è tornato ad allenarsi in gruppo stamattina al Training Center”.

La Redazione