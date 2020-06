L’ex Napoli Reina esalta gli azzurri e il collega Ospina

Tra gli spettatori interessati di Napoli-Inter, ieri sera al San Paolo in semifinale di Coppa Italia, c’era anche Pepe Reina, l’ex portiere azzurro che di sfide ai nerazzurri ne ha giocate in tanti anni con la maglia del Napoli. Tra i protagonisti del match sicuramente i due portieri e lo spagnolo non si è limitato ad osservare, ha anche commentato la gara.

«Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio. Spettacolo» ha twittato Pepe sui suoi canali social. Lo spagnolo ha commentato la grande gara di Ospina, protagonista dell’errore che ha portato al gol dell’Inter in apertura e poi bravo a salvare due volte il risultato, prima di dare il via con una giocata sudamericana all’azione che ha portato al gol di Mertens. Fonte: Il Mattino