Play-off: Possibili per la Serie A come succede in B e Lega Pro

MECCANISMI

Ad ogni modo, secondo quanto trapelato, la Lega vorrebbe evitare a tutti i costi forme di «iniquità sportive», ovvero che ad una squadra venga concesso di contendere un determinato traguardo. Che sia la salvezza o un posto in Europa, senza averlo meritato sul campo, penalizzando quindi chi, invece, ha fatto meglio fino a quando è arrivato lo stop.

Per fare un esempio, il Brescia, che ora ha 9 punti di distacco rispetto al quartultimo posto (e che magari potrebbe ulteriormente dilatarsi dopo le prime partite), perché dovrebbe giocarsi comunque la permanenza in serie A con Genoa o Lecce? E’ vero che senza l’aritmetica non si potrebbe escludere nulla. Nemmeno una clamorosa rimonta, ma il rischio sarebbe quello di togliere valore al merito sportivo, azzerando tutto o quasi.

Obbligatorio, insomma, trovare meccanismi che assicurino una posizione di vantaggio a chi è piazzato meglio. Beh, potrebbe essere determinato un limite di punti di distacco per consentire l’accesso alla post-season. Per i play-off in serie B accade proprio così. Oppure, lasciare due risultati sue tre (vittoria e pareggio) alla formazione più in alto in classifica. Attenzione, poi, a quello che è accaduto in Lega Pro. Dove le prime classificate dei tre gironi sono state automaticamente promosse e le ultime sono state retrocesse. Fonte: CdS