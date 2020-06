Ibra e gli altri parametri zero: La situazione contrattuale

PARAMETRI ZERO

Il principio cardine è che i calciatori non potranno accampare pretese extra per i due mesi giocati in più. Anzi, a voler essere precisi gli unici che potrebbero chiedere un’integrazione economica sono quelli in scadenza il 30 giugno che non hanno ancora depositato un accordo per la prossima stagione con un altro club. Loro devono sottoscrivere un nuovo contratto valido per luglio e agosto con la formazione con la quale sono in forza.

In teoria senza avere altri soldi (l’importo totale dell’ingaggio per il 2019-20 non viene aumentato nonostante si scenda in campo per 14 mesi visto che gli emolumenti per il 2020-21 non sono decurtati nonostante la stagione di 10 mesi: eccolo il principio cardine del protocollo), ma per i parametri zero dipenderà da caso a caso. In questa situazione, tanto per fare alcuni esempi, ci sono Ibrahimovic, Callejon, Borja Valero, De Silvestri, Palacio, Pazzini e Bonaventura. Chi non accetterà il rinnovo per 60 giorni senza un “extra” (ma quanti avranno… il coraggio di chiederlo in questa situazione?), non potrà giocare in un’altra squadra prima di settembre. Fonte: CdS