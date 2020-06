Lorenzo Insigne: “Dopo l’Inter anche contro la Juventus dovremo fare la nostra parte”

Non ha segnato ma ha fornito l’assist del gol qualificazione per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Si parla di Lorenzo Insigne che ai microfoni della Rai esprime tutta la sua gioia. “Abbiamo voluto a tutti conquistare la finale di Coppa Italia, dove mercoledì affronteremo la Juventus. Questo traguardo lo dedichiamo al nostro mister Gennaro Gattuso che non solo è un grande allenatore, ma un uomo straordinario. Ora dovremo recuperare le energie e concentrarci per mercoledì sera, dove contro i bianconeri dovremo fare la nostra parte come contro l’Inter. Mi auguro che siamo riusciti a portare un po’ di felicità nelle case della gente, dedichiamo il successo anche a chi ha sofferto in questi mesi”.

La Redazione