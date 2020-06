Liga: Il Real resta in scia del Barça, pari invece per Simeone

Ore 14:00

Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-1 Muniain (AB) 37′, D. Costa (AM) 39′

Ore 19:30

Real Madrid-Eibar 3-1 Kroos (R) 4′, Ramos (R) 30′, Marcelo (R) 37′, Bigas (E) 60′

Ore 22:00

Real Sociedad-Osasuna 1-1 Adrian (O) rig. 30′, Oyarzabal (R) 61′

Athletic Bilbao-Atletico Madrid. La prima occasione arriva al 12′ col tentativo di Carrasco a lato di un soffio, al 25′ Inaki Williams ci prova di testa ma Oblak si dimostra provvidenziale in volo. Al 37′ la squadra di casa passa in vantaggio con la precisa rasoiata di Iker Muniain, passano solo 2 minuti e Diego Costa firma l’1-1 con un tiro di prima intenzione dall’interno dell’area che chiude i primi 45 minuti in parità. Nella ripresa Marcos Llorente entra in area e reclama un calcio di rigore che l’arbitro Gonzalez non ravvisa, nel finale Arias ci prova con un missile terra-aria che Simon disinnesca in tuffo chiudendo la sfida sul definitivo 1-1.

Real Madrid-Eibar. La sfida si sblocca dopo appena 4 minuti col missile di Toni Kroos che si insacca sotto al sette, il Real è padrone del gioco e al 30′ arriva il raddoppio col facile tap-n da distanza ravvicinata di Sergio Ramos. Al 37′ arriva il tris madridista col tiro a fil di palo di Marcelo che chiude i primi 45 minuti sul 3-0 blanco. Nella ripresa Bigas prova a rendere meno amara la sconfitta con un tiro da posizione defilata che vale il 3-1. Al 69′ Pedro Leon nell’area piccola cerca il tiro di potenza ma Courtois si supera in volo. Nel finale non arriva la reazione dell’Eibar così al triplice fischio la Casa Blanca conquista la vittoria.

Real Sociedad-Osasuna. Sin dalle prime battute entrambe le squadre provano a gestire il possesso palla alla ricerca del varco giusto, la sfida si sblocca al 29′ col calcio di rigore trasformato da Adrian con un missile sotto al sette. Nel finale di tempo non arriva la replica dei padroni di casa così al duplice fischio si va a riposo con l’Osasuna avanti nel punteggio. Nella ripresa arriva il pareggio azulblanco con Oyarzabal che solo davanti al portiere firma l’1-1. Al 75′ Arnaiz riceve palla in area e calcia verso l’angolino ma un difensore avversario si oppone provvidenzialmente col corpo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica

Barcellona 61-Real Madrid 59-Siviglia 50-Real Sociedad 47-Getafe 46-Atletico Madrid 46-Valencia 43-Villarreal 41-Granada 41-Athletic Bilbao 38-Osasuna 35-Levante 34-Betis 33-Valladolid 32-Alavés 32-Eibar 27-Celta Vigo 26-Mallorca 25-Espanyol 23- Leganés 23