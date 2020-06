Liga – Athletic Bilbao/Atletico Madrid 1-1, la dedica (foto) di Diego Costa

Liga – La squadra del Cholo Simeone rincorre la Champions. Oggi trasferta “storicamente” difficile per tutti in Spagna. Si gioca al San Mames contro l’Athletic Bilbao. Il pareggio matura nel corso della prima frazione di gioco, con un botta e risposta tra padroni di casa ed ospiti. Va in gol Muniain e gli risponde subito Diego Costa. L’attaccante poi dedica il gol a Virginia Torrecilla, calciatrice dell’ Atletico Madrid femminile che a fine maggio ha subito un’ intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore dalla testa e ora è impegnata nella riabilitazione per poter tornare in campo al più presto. Via social è arrivato subito il suo grazie alla dedica.

Athletic Bilbao – Atletico Madrid 1-1 [37′ Muniain (AB), 39′ Diego Costa (AM)]

ATHLETIC CLUB (4-3-3): Simon; Capa, Yeray, Martínez, Yuri (82′ Nunez); D. Garcia, Muniain (82′ De Marcos), Lopez (63′ Vesga); Córdoba (63′ Sancet), Williams, Raul Garcia. All. Garritano

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (63′ Arias), Gimenez, Savic, Lodi; Koke (78′ Herrera), Llorente (68′ Correa), Partey, Saul; Carrasco (63′ Lemar), Costa (63′ Morata). All. Simeone

Ammoniti: Muniain, Williams, Martinez