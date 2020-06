La notte del San Paolo dove il grido dal divano scongela i cuori

Ieri sera allo stadio San Paolo si è giocato Napoli-Inter a porte chiuse, però si è tornato a respirare il pallone e a vivere con la giusta tensione una partita di calcio, anche se dal divano. Sono stati mesi difficili per tutti gli italiani, i contagi, la pandemia e i morti, davvero tutto un incubo. Per fortuna che si è tornato a vedere il pallone rotolare, merito anche degli azzurri che con il cuore e la determinazione hanno regalato un momento di gioia alle persone che stanno soffrendo. La rete di Eriksen, sembrava aver dato uno squarcio di grande amarezza, al popolo partenopeo, che riaffiora in gioia con il pari di Mertens, fino alle palpitazioni finali dove Ospina e il Napoli difendono il apri che li porta in finale. Ora mercoledì si va a Roma, altra serata di grandi emozioni, per fortuna il pallone è tornato a rotolare.

Pietro Treccagnoli Corriere dello Sport