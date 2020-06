Secondo quanto riferisce Tuttosort, Giorgio Chiellini, Merih Demiral ed Aaron Ramsey, saranno indisponibili sicuramente per la finale di Coppa Italia di Mercoledì; altro probabile assente sarà Gonzalo Higuain, che non è ancora in forma. Per il Napoli invece sicuro di non esserci è Ospina, che avendo ricevuto il cartellino giallo nella sfida contro l’Inter è stato squalificato per diffida; oltre a lui anche Manolas non sembra in grado di riprendersi.