Il “Mattino” dà i voti del Napoli e trova anche due insufficienze

Chiaro che il ritmo dell’Inter iniziale ha fatto sbandare il Napoli per un po’. Lungo possesso palla per gli ospiti, con gli azzurri che col 4-3-3 in qualche circostanza hanno sbandato.Ma senza mai perdere la testa. Poi, chiaro, si vive sugli episodi. Ospina, sfortunato sul gol di Eriksen, si riscatta alla grande.Micidiale sul rilancio per Insigne e poi salva la qualificazione con due interventi su Eriksen. Il Napoli merita la finale se si tiene conto anche della gara di andata. E lo merita anche per il modo umile con cui ha affrontato questa gara, soprattutto quando mette l’elmetto e si trincea in un 4-1-4-1. Non era semplice rialzare la testa dopo lo svarione iniziale.

OSPINA 8

DI LORENZO 6,5

MAKSIMOVIC 7

KOULIBALY 6,5

HYSAJ 6

ELMAS 5,5

DEMME 6

ZIELINSKI 5,5

POLITANO 6

MERTENS 7

INSIGNE 7

CALLEJON 6

FABIAN 6

MILIK 6

ALLAN 6

YOUNES sv

GATTUSO 7,5

Fonte: Il Mattino