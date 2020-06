Gattuso: “Il rinnovo? Mi piace lavorare con persone che mi seguono e stimano”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non riesce a trattenere le lacrime, quando si parla della sorella Francesca scomparsa un paio di settimane fa e ringrazia i suoi ragazzi per il traguardo della finale contro la Juventus. “Faccio un plauso a tutte le persone che mi sono state vicine, in un momento difficile della nostra famiglia. Mi auguro che siamo riusciti a strappare un sorriso a chi in questo momento soffre. Alla squadra dico grazie, perchè abbiamo giocato come un gruppo unito e compatto. Abbiamo preso un gol da polli, la colpa non è di Ospina, ma del posizionamento della difesa. Ho un grande feeling con questi ragazzi. Per la finale dico che ce la giocheremo, la Juventus è abituata a questi tipi di sfide in Italia e in campo internazionale, però non partiamo certamente battuti. Il rinnovo? Io amo lavorare con persone che mi stimano e al tempo stesso mi apprezzano. Non conta se saranno due o tre anni, i soldi non sono una priorità per me. Io se sbrocco o mi si chiude la vena, mi alzo e me ne vado…”.

La Redazione