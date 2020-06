FIGC: Per i play-off si dovranno creare tre fasce

TRE FASCE

Ad ogni modo, come era già emerso nei giorni scorsi, la base di partenza della Figc resta quella di creare tre fasce, una per le prime posizioni, una per quelle intermedie (perché ogni piazzamento garantisce un premio finale più o meno elevato) e una per la salvezza. Si tratta, tuttavia, soltanto di uno “scheletro”. Visto che ancora non esiste un’indicazione su come verranno distribuite le squadre. A contendersi scudetto, ad esempio, saranno le prime 4 in classifica, le prime 6 o, addirittura, le prime 8? Per rendersi conto della portata del problema, basti pensare a cosa direbbero Agnelli e Lotito se dovessero giocarsi titolo e posto Champions con Verona o Parma… Fonte: CdS