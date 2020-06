Prolungamento contratti: Il rebus sembra essere risolto

Un protocollo che piace a tutte le componenti



Firma tra domani e martedì. Contratti il rebus è risolto. Proroga di due mesi ma niente aumenti ai giocatori, visto che la prossima stagione sarà breve. Servono comunque accordi singoli.

Un paio d’ore per parlare del protocollo d’intesa sul prolungamento fino al 31 agosto dei contratti dei calciatori. Le società di Serie A ieri mattina si sono riunite in videoconferenza con i dirigenti della Lega per avere spiegazioni sulla bozza di documento uscito dalle riunioni tra la Figc, le leghe, l’Aic e l’Aiac. Sostanziale apprezzamento per il lavoro svolto e, con qualche piccolo “ritocco”, c’è la sensazione che tra domani e martedì si arriverà alla firma di tutte le parti in causa sulla versione definitiva. Sarà soddisfatta la Fifa che aveva dato la raccomandazione di prolungare i contratti.

Il problema non sarà risolto alla radice perché serviranno comunque intese singole, ma con questo accordo quadro la direzione imboccata sarà quella giusta e agevolerà le trattative. Una volta tanto, dunque, il nostro calcio farà un figurone rispetto a quello del resto delle nazioni europee che stanno riprendendo. La Germania non ha certe problematiche visto che il campionato terminerà entro la fine di giugno, mentre gli altri Paesi, dalla Spagna all’Inghilterra, devono ancora risolvere il rebus contratti. Fonte: CdS