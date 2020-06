Riparte alla grandissima il Barcellona dopo lo stop per il corona virus. Gli avversari del Napoli in Champions League vincono 4-0 a Maiorca nella 28a giornata di Liga. Tutto facile per i blaugrana che sbancano agevolmente Pamplona con le reti di Vidal, Braithwaite, Jordi Alba e Messi. Con questo successo la squadra di Setien allunga in testa alla classifica a +5 punti sul Real Madrid