Mertens entra nella storia: I messaggi dei compagni di squadra

Ieri sera al San Paolo, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Dries “Ciro” Mertens è entrato nella storia del Napoli. Il folletto belga con la rete dell’1-1 è diventato con 122 reti il marcatore più prolifico della storia del club azzurro. Alcuni compagni di squadra non hanno fatto mancare il proprio messaggio per questo storico traguardo. Come Ghoulam: “Complimenti amico. Hai scritto la storia: ora sei leggende”. Oppure Koulibaly: “LEGEND”. Ma anche Fabian Ruiz: “Che bello essere lì per assistere al tuo record di gol… Sono fiero di te, mi raccomando continua così. Ti voglio bene”.