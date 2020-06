Conte: «L’Inter ha fatto 17 tiri ed è stata eliminata»

Ha la voce profonda, rauca. Difficile per uno come Conte digerire questa pillola amara. È una stagione nera per l’Inter, resta ormai solo l’Europa League. Il tecnico leccese prova ad analizzare la partita al netto dell’eliminazione. «Ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo creato tanto, tirato in porta 17 volte, avuto un possesso superiore al 60 per cento. Forse dovevamo essere più cattivi sotto porta ma Ospina è stato strepitoso. Dispiace per il gol subito, è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Però proprio non posso dire nulla alla squadra, la prestazione è stata molto buona: questa è la strada che vogliamo seguire e che ci consentirà di arrivare in alto. E che abbiamo intrapreso. Questo è il calcio che vogliamo giocare, abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Il gol subito lascia l’amaro in bocca». Difficile non capire la delusione dell’ex ct della Nazionale. «Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo creato tanto, è inevitabile che si può migliorare però ho davvero poco da rimproverare a livello di voglia e determinazione ai ragazzi. Abbiamo fatto le cose provate in allenamento, mi dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato di giocare la finale», dice ancora Conte. L’Inter esce a testa bassa. «Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione, non dimentichiamoci che il Napoli ha giocato una partita chiusa e basata sulle ripartenza. Nonostante questo atteggiamento da parte loro abbiamo creato molto. Le statistiche parlano di una squadra che ha dominato».Fonte: CdS