Conte: “Abbiamo creato tanto, ma Ospina ha fatto parate strepitose”

«Nelle due partite meritavamo molto di più, stasera a livello di prestazione ho poco da rimproverare ai ragazzi perché questo è il calcio che dobbiamo fare». Antonio Conte non recrimina ma applaude la sua Inter dopo il pari al San Paolo che significa fine della Coppa: «Abbiamo creato tanto, potevamo essere un po’ più cattivi sottoporta, ma Ospina ha fatto parate strepitose. Dispiace per il gol subito, è stato una leggerezza che potevamo evitarci. Ma questa è la strada giusta e questo è il calcio che vogliamo giocare».

«Oggi abbiamo fatto noi la gara in lungo e in largo. Il gol subito lascia l’amaro in bocca. Mi dispiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale. Sono soddisfatto della prestazione. Non dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusa per difendersi e ripartire e quando trovi queste situazioni non è mai semplice trovare l’imbucata. Abbiamo commesso una leggerezza e l’abbiamo pagata. Mi dispiace da un punto di vista, ma dall’altro dobbiamo farne tesoro e capire che in queste gare sono i dettagli a fare la differenza. Eriksen? Oggi ha giocato alle spalle delle due punte e in fase di non possesso aveva Demme come riferimento. Durante le partite percorre tra i 12 e i 13 chilometri, ma magari io ho visto un’altra partita» ha concluso Conte. Fonte: Il Mattino