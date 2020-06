Su Ciro Immobile si è inserita anche una grande d’Inghilterra

Sirene inglesi per Ciro Immobile. Secondo quanto riportato da Mailonline, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sull’attaccante della Lazio, che dopo aver segnato 30 gol in 33 partite tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana ha molti estimatori in giro per il mondo. Le gesta del bomber biancoceleste non sono passate inosservate nemmeno all’Old Trafford con i Red Devils. Che stanno guardando a lui come potenziale colpo di mercato per la prossima stagione. Ad ogni modo la dirigenza inglese dovrebbe presentarsi con un’offerta di quelle davvero irrinunciabili considerando che il giocatore ha più volte ribadito la propria volontà di rimanere alla Lazio. Fonte: Il Mattino