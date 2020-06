CdS – Top e flop del centrocampo: vince la sufficienza

Così si legge del centrocampo sul CdS:

Elmas 5

E’ la sorpresa di Gattuso. Fuori Fabian Ruiz acciaccato, sceglie il giovanissimo macedone e non il più esperto Allan. La ragione sta nel controllo di Brozovic, ma il suo primo tempo è fortemente deludente: non propone mai e quando deve difendere (come nell’occasione di Candreva) sbaglia i tempi. Inevitabilmente è il primo a uscire.

Fabian Ruiz (20’ st) 6

Entra in una partita che ha già capito: controllo e ripartenza. Il suo ingresso aiuta la squadra nel momento decisivo.

Demme 5

Non può essere solo il controllo, seppur scrupoloso, di Eriksen e spazzarlo via dalla contesa. Anche la condizione è più che approssimativa, il tedesco passeggia, non crea gioco, non contrasta.

Zielinski 6

Del trio di centrocampo è l’unico a capire che partita bisogna giocare. Nel primo tempo non brilla, ma la sostanza c’è tutta. Nella ripresa aumenta il ritmo e con un paio di “strappi” diventa pericoloso.

Allan (39’ st) sv

Il finale è rovente, servono i suoi polpacci per sostenere la difesa del Napoli.

Fonte: CdS