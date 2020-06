CdS Campania – “CIRO D’ITALIA”. Mertens record regala al Napoli la finale

Il Napoli va in finale, l’Inter vive nel rimpianto di aver dovuto “sopportare” una serie di capolavori che David Ospina conserverà con sé, ma in tribuna, in un Olimpico che apparterrà a Meret, per un giallo che toglie al colombiano l’ebbrezza d’una finale che gli sarebbe appartenuta. Ma Napoli-Inter è stata densa, intensa, nonostante fosse stata stravolta rapidamente. Le partite cambiano, anche in fretta, e i destini si capovolgono, in appena centoventuno secondi, che in teoria rappresentano un dettaglio e in pratica annunciano una “metamorfosi” .

Fonte: CdS