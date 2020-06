Bundesliga/ Schalke 04-Bayer Leverkusen 1-1: Partita spettacolare!

Il primo tempo é stato combattuto. Il secondo tempo parte subito forte con un rigore per lo Schalke per fallo di mano di Tapsoba, assegnato dopo Check VAR. Dal dischetto Caligiuri non sbaglia e al 50esimo lo Schalke è in vantaggio. Pericoloso il Leverkusen al 54esimo, con Alario che in avvitamento sfiora il goal. All’80esimo il Leverkusen pareggia grazie all’autogoal di Miranda propiziato da un cross di Wendell. All’84esimo pericoloso ancora il Leverkusen con il tiro terminato di poco a lato di Aranguiz. Dopo 6 minuti di recupero termina il match.

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Nübel; Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda; McKennie, Boujellab ( 88′ Mercan ); Caligiuri ( 88′ Hofmann ), Bozdogan ( 68′ Becker ) , Schöpf; Kutucu ( 73′ Gregoritsch ) . Allenatore: David Wagner

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz ( 85′ Baumgartlinger ), Demirbay ( 74′ Paulinho ); Amiri ( 70′ Sinkgraven ), Havertz ( 70′ Volland ), Diaby; Alario. Allenatore: Peter Bosz

Ammonizioni: 9′ Kabak (S), 35′ Miranda (S), 59′ Caligiuri (S), 59′ Alario (L), 61′ McKennie (S)

Marcatori: 50 pen. Caligiuri (S), 80′ aut. Miranda (L)